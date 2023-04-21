С начала года в Башкирии произошло 2 663 пожара

С начала 2023 года в Башкортостане произошло 2 663 пожара, в которых погибли 99 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГК по ЧС.
В нетрезвом состоянии человек теряет над собой контроль. Если он еще и курит, то риск возникновения пожара увеличивается. Большинство пожаров происходит именно по этой причине.
Как правило, весной происходит несанкционированное сжигание мусора и сухой травы. В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновенно превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб как лесному хозяйству, так и жилым домам, хозяйственным постройкам.
Фото: ГК Башкирии по ЧС,