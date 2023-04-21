Парламент Башкирии намерен изменить границы Ишимбая и Салавата

Границы административных территорий приводятся в соответствие с фактическими, исторически сложившимися границами. Несовпадения выявились в ходе проведения кадастровых работ. Например, одно из садовых товариществ расположено в пределах Салавата, а по документам частично находится в Ишимбае. Есть расхождения и в определении границ Скворчихинского, Байгузинского сельсовета. Все нестыковки будут устранены.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания - Курултая РБ