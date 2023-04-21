Парламент Башкирии намерен изменить границы Ишимбая и Салавата
Парламент РБ намерен изменить границы городов Салавата и Ишимбая. Профильный комитет одобрил данную инициативу.
Законопроект будет рассмотрен в ходе заседания 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания - Курултая.
Границы административных территорий приводятся в соответствие с фактическими, исторически сложившимися границами. Несовпадения выявились в ходе проведения кадастровых работ. Например, одно из садовых товариществ расположено в пределах Салавата, а по документам частично находится в Ишимбае. Есть расхождения и в определении границ Скворчихинского, Байгузинского сельсовета. Все нестыковки будут устранены.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания - Курултая РБ
После корректировки границ территория Ишимбая станет больше на 284 гектара, а 22 гектара будут переданы Байгузинскому сельсовету и Салавату.