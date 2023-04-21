Жителей Уфы предупредили об опасности посещения парков из-за предстоящей дезинфекции

В башкирской столице из-за предстоящей дезинфекции горожан предупредили об опасности посещения парков. В Октябрьском районе города она охватит сразу несколько участков - их обработают по определенному графику в ночное время суток. Об этом сообщили в Республиканском центре дезинфекции.

Начальник пресс-службы администрации Октябрьского района Алик Рамазанов рассказал ИА "Башинформ", когда и где будет проходить дезинфекция.

В ночь с 20 на 21 апреля запланирована обработка лесополосы "Трамплина", с 21 на 22 апреля — парка им. М. Гафури, с 25 на 26 апреля — поселок Нагаево. "Уфимское ожерелье" дезинфекция затронет на следующей неделе. Алик Рамазанов, начальник пресс-службы администрации Октябрьского района