Жителей Уфы предупредили об опасности посещения парков из-за предстоящей дезинфекции

В башкирской столице из-за предстоящей дезинфекции горожан предупредили об опасности посещения парков. В Октябрьском районе города она охватит сразу несколько участков - их обработают по определенному графику в ночное время суток. Об этом сообщили в Республиканском центре дезинфекции.
Начальник пресс-службы администрации Октябрьского района Алик Рамазанов рассказал ИА "Башинформ", когда и где будет проходить дезинфекция.
Также в администрации района отметили, что прогулка в местах, где будет проводиться дезинфекция, может быть опасна. График обработки территорий может быть изменен в зависимости от погоды.