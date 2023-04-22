Погибшим в ДТП с пассажирским автобусом оказался судья Верховного суда Башкирии

На трассе Дюртюли – Нефтекамск сегодня, 22 апреля, столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Уфы в Ижевск, и «Mazda». В результате аварии погиб водитель иномарки.
Выяснилось, что погибшим является судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов. Мужчина, по предварительным данным, уснул за рулем и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.
Напомним, в результате ДТП на 19-м километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск пострадало более десяти человек, в том числе пассажирка легковушки, и были госпитализированы в ближайшую больницу. На место были направлены силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, а также другие экстренные службы.