Погибшим в ДТП с пассажирским автобусом оказался судья Верховного суда Башкирии

Напомним, в результате ДТП на 19-м километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск пострадало более десяти человек, в том числе пассажирка легковушки, и были госпитализированы в ближайшую больницу. На место были направлены силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС, а также другие экстренные службы.