В Уфе открылся сезон паромных переправ

Судна спущены на воду. Паромы – удобный транспорт для передвижения пассажиров по рекам вокруг Уфы – начал свою работу. Дачники с нетерпением ждали открытия сезона переправ и уже готовы отправиться в путь.

Паром начал свою работу. Теперь жители Уфы смогут передвигаться вдоль реки, затратив минимальное количество времени. Такой транспорт пользуется большим спросом среди гостей и жителей столицы.

Всего будет работать шесть переправ, одна из которых внутригородской маршрут «Сипайлово – Зеленый Мыс». Сейчас пассажиров переправляют на станциях «Чесноковка», «ДОК-пассажирская», «Сипайлово», «Дудкино» и «Козарез». Пункт «ДОК-грузовая» откроется с середины мая, когда уровень воды в Уфимке придет в норму.

Первый день сегодня. Паром пустили, едем в сад «Дудкино». Для меня удобно. Спускаемся за 20 минут из дома сюда, а там уже пять минут после парома. Для пенсионеров вообще хорошо. Равис Насыров, дачник

Многие садоводы с нетерпением ждали открытия паромных переправ и были рады вновь ступить на борт. Время в пути занимает не больше пяти минут, а стоимость проезда – не выше автотранспортных услуг.

Есть стабильный контингент, для которого мы должны работать. Мы работаем для пассажиров, для садоводов. Дешево для них. И социальные все услуги действуют для них. Мы считаемся городским транспортом, относимся к городу, потому и занимаемся перевозкой. Будет хоть один человек ездить, мы будем обслуживать. Виталий Михальченко, капитан-механик