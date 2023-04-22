В Уфе открылся сезон паромных переправ

Судна спущены на воду. Паромы – удобный транспорт для передвижения пассажиров по рекам вокруг Уфы – начал свою работу. Дачники с нетерпением ждали открытия сезона переправ и уже готовы отправиться в путь.
Паром начал свою работу. Теперь жители Уфы смогут передвигаться вдоль реки, затратив минимальное количество времени. Такой транспорт пользуется большим спросом среди гостей и жителей столицы.
Всего будет работать шесть переправ, одна из которых внутригородской маршрут «Сипайлово – Зеленый Мыс». Сейчас пассажиров переправляют на станциях «Чесноковка», «ДОК-пассажирская», «Сипайлово», «Дудкино» и «Козарез». Пункт «ДОК-грузовая» откроется с середины мая, когда уровень воды в Уфимке придет в норму.
Многие садоводы с нетерпением ждали открытия паромных переправ и были рады вновь ступить на борт. Время в пути занимает не больше пяти минут, а стоимость проезда – не выше автотранспортных услуг.
Работать практически все переправы будут ежедневно с восьми утра до девяти вечера. Однако изменилось время стоянки. Теперь длительность перерыва между заходами составит полчаса. Стоимость проезда остается неизменной – 33 рубля. Для детей до пяти лет бесплатно. Для льготников и владельцев единой транспортной карты есть скидки.