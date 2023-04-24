В Башкирии перекрыли дорогу из-за обрушения моста

Около села Староиликово в Бакалинском районе Башкирии обрушился мост. В связи с этим перекрыли дорогу для всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Распоряжением управления дорожного хозяйства республики с 19:00 23 апреля закрыли движение для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги «Бакалы-Верхнеяркеево» общего пользования межмуниципального значения (17+630 км).
Расстояние объезда составляет один километр.
Начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов показал маршрут объезда аварийного участка дороги в своем ТГ-канале.