В Башкирии выставили временные посты на опасных участках рек

На опасных участках рек в сезон сплавов в Башкортостане выставили временные посты. Об этом рассказала зампредседателя ГК республики по ЧС Лилия Каримова.

Временные посты со спасателями выставили на реках Лемеза, Сакмара, Большой Инзер и Малый Инзер.

Кроме того, Лилия Каримова напомнила туристам о правилах поведения на воде. Участникам сплавов следует:

— иметь при себе специальное снаряжение, спасательный жилет и прочную веревку длиной 12-15 метров;

— не находиться в состоянии алкогольного опьянения вблизи водоемов;

— следить, чтобы дети не находились у воды без сопровождения взрослых.