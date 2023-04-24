В Башкирии из-за магнитной бури заметили северное сияние

Прошлой ночью жителей Зилаирского и Татышлинского районов удивило необычные природное явление. На ночном небе было замечено северное сияние.
По словам специалистов Башгидрометцентра, небо над республикой действительно осветилось редким для этих широт явлением. Скорее всего, оно связано с магнитными бурями, которые обрушились на Землю в последние сутки.
Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4, что по пятибалльной шкале означает очень сильную степень, представлены данные о космической погоде на сайте Института прикладной геофизики. Уровень G4 может привести к нестабильности напряжения в сети, возможным повреждениям предохранителей и участков энергетических систем. Также возможны многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной радионавигации.