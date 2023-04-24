В Башкирии из-за магнитной бури заметили северное сияние

Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4, что по пятибалльной шкале означает очень сильную степень, представлены данные о космической погоде на сайте Института прикладной геофизики. Уровень G4 может привести к нестабильности напряжения в сети, возможным повреждениям предохранителей и участков энергетических систем. Также возможны многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной радионавигации.