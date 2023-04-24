В Башкирии из-за магнитной бури заметили северное сияние

Прошлой ночью жителей Зилаирского и Татышлинского районов удивило необычные природное явление. На ночном небе было замечено северное сияние.

Фото №1 - В Башкирии из-за магнитной бури заметили северное сияние

По словам специалистов Башгидрометцентра, небо над республикой действительно осветилось редким для этих широт явлением. Скорее всего, оно связано с магнитными бурями, которые обрушились на Землю в последние сутки.

Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4, что по пятибалльной шкале означает очень сильную степень, представлены данные о космической погоде на сайте Института прикладной геофизики. Уровень G4 может привести к нестабильности напряжения в сети, возможным повреждениям предохранителей и участков энергетических систем. Также возможны многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной радионавигации.

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