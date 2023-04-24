В Уфе подвели итоги отопительного сезона

Сегодня, 24 апреля, в Уфе завершается отопительный сезон. Мэр города Ратмир Мавлиев подвёл его итоги.
Зима в этом году была немного холоднее прошлой. Температура воздуха в среднем была ниже более чем на один градус. Однако тепла было потреблено меньше на 10% по сравнению с прошлой зимой. Отмечается, что количество обращений уфимцев по вопросам тепла снизилось на 19%.
Жилищно-коммунальные службы уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Мэр сообщил, что главными задачами является качественная подготовка города к зиме, снижение аварийности, увеличение энергоэффективности и экономия коммунальных ресурсов.