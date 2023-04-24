Стало известно, как станции весового контроля помогут дорогам Башкирии

- Это был непростой и очень важный этап модернизации транспортной инфраструктуры, я занимался этим проектом лично. Важно, чтобы система работала и дальше. Варварского отношения к нашим дорогам быть больше не должно, - говорит глава Башкирии Радий Хабиров.