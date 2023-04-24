Стало известно, как станции весового контроля помогут дорогам Башкирии

В Башкирии запущены 13 автоматических пунктов высокогабаритного контроля. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. В ведомстве уточнили, что устройства считывают вес проезжающих автомобилей автоматически. За превышение положенного веса водителей ждёт штраф.

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В министерстве также объяснили, почему такая норма была введена. По словам властей, перегруженные фуры портят дороги и свежеотремонтированное полотно.

Напомним, в период весенних ограничений, с 5 по 30 апреля, на дорогах регионального значения нагрузка на ось транспортного средства не должна превышать 10 тонн, а на дорогах межмуниципального значения – шесть тонн.

В планах на 2023 год – довести общее количество автоматических пунктов до 20. Их установят на дорогах Зауралья, Благовещенского, Ишимбайского, Нуримановского и Уфимского районов. Три комплекса заработают на автодорогах Сибай–Акъяр, Юлдыбаево–Акъяр–Сара и Магнитогорск–Ира. 

- Это был непростой и очень важный этап модернизации транспортной инфраструктуры, я занимался этим проектом лично. Важно, чтобы система работала и дальше. Варварского отношения к нашим дорогам быть больше не должно, - говорит глава Башкирии Радий Хабиров.

С начала года сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора выписали 744 постановления на 216 млн рублей. Из них по 252 постановлениям владельцы грузовиков заплатили более 36 млн рублей с учетом возможности 50% скидки от суммы штрафа.

- Эти средства поступают в республиканский бюджет, и направляются на ремонт, строительство и реконструкцию дорог, - говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. 

Как мы рассказывали ранее, общий объем дорожного фонда в Башкирии за 2023 год составляет 39,9 млрд рублей. За год планируется привести в нормативное состояние 26 мостов общей протяженностью около 2 тысяч погонных метров, отремонтировать более 980 километров  дорог и построить не менее 30 км новых дорог.

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