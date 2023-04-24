В Уфе в родительские дни транспорт до кладбищ будет ходить до вечера

Стало известно расписание общественного транспорта до кладбищ в родительские дни в Уфе.

Напомним, 25 апреля считается Родительским днём, а 6 мая – Днём поминовения и почитания. Как сообщили в администрации столицы, общественный транспорт до кладбищ будет ходить с 08:00 до 20:00.