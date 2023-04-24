В Уфе в родительские дни транспорт до кладбищ будет ходить до вечера

Стало известно расписание общественного транспорта до кладбищ в родительские дни в Уфе.
Напомним, 25 апреля считается Родительским днём, а 6 мая – Днём поминовения и почитания. Как сообщили в администрации столицы, общественный транспорт до кладбищ будет ходить с 08:00 до 20:00.
В эти дни Южное кладбище будут обслуживать маршруты:
№30 ТСК «Пушкинский» - СТО, интервал движения 8-9 мин.;
№30к «ТЦ «Башкирия» - СТО, интервал движения 8-9 мин.
Северное кладбище: №15 «ДК УМПО - п. Тимашево», интервал движения 15-30 мин.
Дополнительно будут предоставляться автобусы по мере накопления пассажиров на остановочных пунктах «Город Галле» и «БГУ» (на Южное кладбище), «ДК УМПО» и «Колхозный рынок» (на Северное кладбище).