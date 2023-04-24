В Башкирии 63-летний желающий служить по контракту отжимался на одной руке

В Башкирии 63-летний мужчина 7 раз отжался на одной руке ради службы по контракту. Об этом сообщает издание «Туймазинский вестник».

Житель Туймазов прибыл в местный военкомат с паспортом, документом об образовании и военным билетом. По словам специалиста военкомата, мужчину не могли принять на службу из-за возраста, однако желающий служить не собирался так просто сдаваться.

Мужчина сразу же упал и отжался 7 раз на одной руке, чем удивил специалистов. Настойчивому мужчине все же объяснили, что для контрактной службы подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Исключения - редкие специальности, с которыми можно подписать контракт до 65 лет.

В настоящее время в Башкирии продолжается набор на воинскую службу в добровольческие формирования. На сегодняшний день полностью укомплектованы два батальона: имени Даяна Мурзин и «Ватан». В батальон «Северные амуры» набор продолжается. Всем участникам СВО и их семьям оказывается финансовая, социальная и психологическая поддержка.