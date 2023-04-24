В Башкирии создадут еще 7 комплексов весового контроля

На дорога Башкирии появились пункты весового контроля. До конца текущего года количество таких пунктов планируется увеличить еще на семь.

Автоматические комплексы появятся на дорогах Зауралья, Благовещенского, Ишимбайского, Нуримановского и Уфимского районов. Три пункта установят на трассах Сибай – Акъяр, Юлдыбаево – Акъяр – Сара и Магнитогорск – Ира.

Масса транспортного средства не должна превышать допустимую норму, владелец такой машины будет оштрафован, а средства направят в региональный бюджет и в дальнейшем - на строительство и обновление дорожного покрытия.