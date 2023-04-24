В Башкирии назвали имена победителей Национальной телевизионной премии «Курай даны»

Торжественная церемония награждения прошла накануне в Уфе. Награда вручается мастерам своего дела, ремесленникам, аграриям, предпринимателям, творческим лидерам, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, а также целым семьям, отличившимся в той или иной области.

Победительница в номинации «Человек земли» Минзия Хатыпова по профессии сварщик. Нашла свою зону комфорта в Бурзянском районе, организовала свое дело. Ее турбаза становится уютным домом для сотен туристов со всего мира.

Металлург Азат Хайбуллин десять лет назад решил мастерить из дерева. Тогда ему был 51 год. Сейчас результаты трудов его самого и команды становятся экспонатами лучших выставок страны.

Национальная премия учреждена по инициативе музыкального канала «Курай», что входит в холдинг телерадиокомпании «Башкортостан». Это герои из повседневной жизни, разных профессий и статусов. В этом году на конкурс подали около 200 заявок, из которых отобрали 40 участников. О каждом сняты фильмы, чтобы показать лучшие качества. В этом году победителей наградили в восьми номинациях. Причем условия изменили – лучших выбирала специально отобранная комиссия.