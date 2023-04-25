В Балтачевском районе Башкирии прошел патриотический концерт «Мы вместе! Мы Zа Победу»

Говорили о патриотизме. Это не только уважение и любовь к своей стране, но и ответственность за ее будущее, уважение к историческому наследию. Каждый по возможности вносит значимый вклад для приближения Победы. Бойцам важно знать, что с родными все хорошо, что их любят и ждут.