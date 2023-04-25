В Башкирии двое подростков пропали без вести

Волонтеры ищут без вести пропавших 12-летнего Максима Чиркова и 14-летнего Кирилла Саишева. Мальчики пропали без вести 24 апреля.

Приметы Максима Чиркова: худощавый, рост 150 см, карие глаза, русые волосы. На нем была бело-красная ветровка, брюки голубого цвета и оливковая кепка.

Приметы Кирилла Саишева: среднее телосложение, рост 160 см, карие глаза, темные волосы. Мальчик был одет в клетчатую ветровку черно-серого цвета, голубые брюки и кепку.