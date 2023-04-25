Башкирия полностью обеспечена семенами крупяных и зерновых культур

Хозяйства Башкортостана в полном объеме обеспечены семенами крупяных, зернобобовых и зерновых культур. На посевную в этом году заготовлено 285 тысяч тонн собственных семян (101% к плану), из которых 41,6 тысяч тонн - элита и суперэлита собственного производства. Об этом заявил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов в ходе оперативного совещания в ЦУР.
Он отметил, что часть хозяйств ожидает поступление законтрактованных семян сахарной свеклы и кукурузы. Обеспеченность на данный момент по кукурузе - 72%, по сахарной свекле - 88%. Закупка и отгрузка семян ведется согласно заключенным договорам без сбоя поставок.
Кроме того, в хозяйствах республики завершена подготовка тракторов, почвообрабатывающих и посевных машин. Получили допуск к работе, прошли технический осмотр и вышли в поля около 78% всех зарегистрированных тракторов. Аграрии республики продолжают обновлять технику. За 3 месяца текущего года приобретено 595 единиц техники на 2 млрд рублей (выше уровня 2022 года на 200 млн рублей).
Фото: Минсельхоз РБ.