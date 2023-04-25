Башкирия полностью обеспечена семенами крупяных и зерновых культур

Хозяйства Башкортостана в полном объеме обеспечены семенами крупяных, зернобобовых и зерновых культур. На посевную в этом году заготовлено 285 тысяч тонн собственных семян (101% к плану), из которых 41,6 тысяч тонн - элита и суперэлита собственного производства. Об этом заявил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов в ходе оперативного совещания в ЦУР.