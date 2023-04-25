В Башкирии коронавирус выявили у 152 человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
За сутки коронавирус выявили у 5093 человек (22 820 815), выздоровели – 7397 (22 214 413), скончались – 35 (398 142), госпитализированы – 1339.
В Башкирии коронавирус диагностировали 152 пациентам (363 662), выздоровели – 210 (355 927), скончались – 1 (6050), госпитализированы – 78.
В стационарах получают лечение 176 пациентов, подавляющее большинство из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся почти 1,5 тысячи человек, более 500 из них — люди старше 60 лет.