Мэрия Уфы опубликовала график запуска фонтанов

Стало известно, когда в Уфе запустят фонтаны. Об этом рассказал глава администрации города Ратмир Мавлиев.
Многие фонтаны заработают уже в ближайшие дни. Первый из них, у памятника Мустаю Кариму на площади перед Домом профсоюзов, заработает в четверг, 27 апреля, с 17:00.
Вечером того же дня жители и гости города смогут посетить фонтаны «Семь девушек» (18:00) и «Курай» (19:.00), а также искусственный водный объект на Советской площади (19:00).
В пятницу, 28 апреля, состоится запуск фонтанов «Танцующие журавли» (12:00), «Мальчик с кураем» (12:00), «Часы» (13:00), в парке им. Ленина (13:00), на аллее Маргариты Куприяновой (12:00) и перед Дворцом молодежи (12:00).
В субботу, 29 апреля, откроется фонтан на территории парка «Кашкадан» в 20:00. 1 мая заработает фонтан в парке «Первомайский».