В Уфе прошла конференция, посвященная проекту «Трезвое село»

В Уфе прошла межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная республиканскому проекту «Трезвое село». В режиме ВКС к встрече присоединились и другие субъекты страны. Участники обсудили лучшие практики по популяризации здорового образа жизни в республике.

Слова гимна конкурса «Трезвое село» знает каждый участник одноименного проекта. Многие из населенных пунктов принимают участие в нем уже несколько лет. В рамках конкурса начали проводить такие мероприятия, как «Аулпиада», башкирское многоборье «Бэйге», «Айык катын», «Ете кыз» и многие другие. Год назад село Якутово Куюргазинского района стало единственным населенным пунктом в республике, где запретили розничную продажу алкоголя. Его жители сами отказались от спиртных напитков. Еще 22 населенных пункта из десяти районов Башкирии готовы поддержать данную инициативу.

Один из интересных проектов «Трезвого села» связан с пчеловодством. В этом году в селе Новый Артаул провели форум «Эко пасека», а также здесь придумали акцию «Сдай самогонный аппарат». Из собранных устройств местные жители смастерили тридцатилитровый самовар.

Башкортостан в рейтинге трезвости в ПФО занял первую строчку, а в общероссийской таблице – на 16-й позиции. Эксперты считают, что хорошие показатели, в том числе результат реализации «Трезвого села». Рождаемость увеличилась в тех населенных пунктах, где проводился конкурс.

Опыт республики в реализации конкурса «Трезвое село» планируется тиражировать в других субъектах. Межрегиональная конференция стала площадкой для обмена лучшими практиками с другими регионами в части развития трезвеннического движения.