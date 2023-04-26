В Башкирии от COVID-19 скончался еще один пациент

В Башкирии обнародованы актуальные данные по коронавирусу, отражающие эпидобстановку в республике. Согласно им, 155 человек заразились ковидом за минувшие сутки. За три года пандемии число заболевших достигло 363 789 человек.

Фото №1 - В Башкирии от COVID-19 скончался еще один пациент

Известно, что за минувшие сутки была зарегистрирована еще одна смерть от инфекции. Всего жертвами вируса официально признаны 6 046 человек. 

В настоящее время в региональных ковид-госпиталях проходят лечение 162 жителя Башкирии, 109 из них больше 60 лет. Борется с болезнью 1 531 человек, 537 среди которых – пожилые люди.

За минувшие 24 часа 123 пациента были выписаны с выздоровлением, 356 050 – с 2020 года.

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