В Башкирии от COVID-19 скончался еще один пациент

В Башкирии обнародованы актуальные данные по коронавирусу, отражающие эпидобстановку в республике. Согласно им, 155 человек заразились ковидом за минувшие сутки. За три года пандемии число заболевших достигло 363 789 человек.
Известно, что за минувшие сутки была зарегистрирована еще одна смерть от инфекции. Всего жертвами вируса официально признаны 6 046 человек.
В настоящее время в региональных ковид-госпиталях проходят лечение 162 жителя Башкирии, 109 из них больше 60 лет. Борется с болезнью 1 531 человек, 537 среди которых – пожилые люди.
За минувшие 24 часа 123 пациента были выписаны с выздоровлением, 356 050 – с 2020 года.