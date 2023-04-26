МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся штормовом ветре

«В ветреную погоду, особенно при порывах ветра, следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, — добавили в главном управлении МЧС России по Башкирии. — При порывах ветра часто происходит схлестывание воздушных линий электропередачи, что способствует возникновению пожаров. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар».