МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся штормовом ветре

В Башкирии ожидаются опасные природные явления. О них жителей Башкирии предупредили региональные синоптики.

Фото №1 - МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся штормовом ветре

По их данным, в Башкирии прогнозируется сильный ветер, скорость которого будет достигать 15 м/с. Жителей региона просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

Так, если порывы ветра застали вас на улице, следует укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, поскольку с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиями, под деревьями.

«В ветреную погоду, особенно при порывах ветра, следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, — добавили в главном управлении МЧС России по Башкирии. — При порывах ветра часто происходит схлестывание воздушных линий электропередачи, что способствует возникновению пожаров. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар».

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