МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся штормовом ветре

В Башкирии ожидаются опасные природные явления. О них жителей Башкирии предупредили региональные синоптики.
По их данным, в Башкирии прогнозируется сильный ветер, скорость которого будет достигать 15 м/с. Жителей региона просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.
Так, если порывы ветра застали вас на улице, следует укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, поскольку с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиями, под деревьями.