В Уфе из-за ремонта ограничат движение на одной из улиц

В башкирской столице начнется ремонт на одной из оживленных улиц города. Об этом сообщает уфимская администрация.

Фото №1 - В Уфе из-за ремонта ограничат движение на одной из улиц

Ремонт выполнят на улице имени Города Галле, где на площади более 18 000 квадратных метров уберут старое дорожное покрытие и уложат новое, а также нанесут разметку и отремонтируют тротуар. Из-за ремонта будут вводить ограничения движения транспорта по ¼ проезжей части во время подготовительных работ и фрезерования.

Во время устройства нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия предусмотрено перекрытие проезжей части по ½. Ремонтные работы планируют завершить 2 октября этого года. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации.

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