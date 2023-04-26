В Уфе из-за ремонта ограничат движение на одной из улиц

В башкирской столице начнется ремонт на одной из оживленных улиц города. Об этом сообщает уфимская администрация.

Ремонт выполнят на улице имени Города Галле, где на площади более 18 000 квадратных метров уберут старое дорожное покрытие и уложат новое, а также нанесут разметку и отремонтируют тротуар. Из-за ремонта будут вводить ограничения движения транспорта по ¼ проезжей части во время подготовительных работ и фрезерования.