В Национальном музее республики открылась выставка «Генералы Башкортостана»

Героями не рождаются, ими становятся. В Национальном музее республики открылась выставка «Генералы Башкортостана». Она посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. В выставочном зале представлено около 100 экспонатов. Посетить экспозицию может любой желающий.

Часы, удостоверения, личные записи, оружие, награды – всё это вещи тех, чьи имена навсегда вписаны в историю. Теперь это экспонаты выставочного зала, посвященного памяти героизма десяти маршалов, генералов и адмиралов. Около 100 экспонатов, 2/3 из которых подарены либо их владельцем, либо родственниками. Автор выставки отмечает, что среди них есть и особо ценные.

Жизненный путь генералов Башкортостана может стать хорошим примером. По словам сотрудников музея, важно донести до зрителя, что даже именитые личности изначально были простыми людьми, но долгим и упорным трудом можно достичь любых жизненных вершин. Также для подрастающего поколения это станет примером патриотизма тех, кто посветил свою жизнь служению отечеству.

Во время подготовки выставочного зала и сбора экспонатов сотрудники музея насчитали более 40 генералов из Башкортостана, защищавших нашу Родину в годы войны.