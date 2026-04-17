В Уфе отметили День национального костюма народов республики

17 апреля в Башкортостане отмечают День национального костюма народов республики. В честь этого в Уфе был организован ряд мероприятий. Так, в Национальном музее стартовала акция «День в стиле этно», которую поддержали все музеи региона. Там же открылась фотовыставка «Истоки национальной красоты», снимки которой раскрывают богатство традиционных образов.

В Национальной библиотеке состоялась лекция о символике и узорах в национальных костюмах. Также жители Уфы смогли посетить мастер-класс по ручной росписи предметов одежды. Народные элементы предстали в современном стиле.