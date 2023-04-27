В Башкирии разыскивают скрывающегося от алиментов отца двоих детей

В Башкирии объявлен в розыск 46-летний житель Туймазов, скрывающегося от уплаты алименты своим детям-подросткам. Об этом сообщили в судебные приставы.
Мужчина уже долгое время скрывается от своих обязанностей. Предположительно, отец двоих детей находится в Уфе и снимает в столице квартиру. Деньги на жизнь он зарабатывает в сфере услуг: собирает и устанавливает мебель в домах и офисах.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении должника, просят сообщить в дежурную часть ГУФССП России Башкирии по телефонам: 8 (987) 587 26 16; 8 (347) 273-56-40.