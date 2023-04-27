В Башкирии разыскивают скрывающегося от алиментов отца двоих детей

В Башкирии объявлен в розыск 46-летний житель Туймазов, скрывающегося от уплаты алименты своим детям-подросткам. Об этом сообщили в судебные приставы.

Мужчина уже долгое время скрывается от своих обязанностей. Предположительно, отец двоих детей находится в Уфе и снимает в столице квартиру. Деньги на жизнь он зарабатывает в сфере услуг: собирает и устанавливает мебель в домах и офисах.