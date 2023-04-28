В Уфе появился новый маршрут до ТРЦ «Планета»

От села Елкибаево до ТРЦ "Планета" в Уфе появился новый маршрут. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы.

Фото №1 - В Уфе появился новый маршрут до ТРЦ «Планета»

Маршрут №295 стартует с остановки в деревне Елкибаево и едет через Федоровку, Карпово, Жилино, далее через Монумент Дружбы, в Зеленую рощу и по улице Менделеева к торговому центру «Планета».

Данный маршрут обслуживают 4 автобуса, каждый рассчитан на 24 человека. Стоимость проезда по городу составляет 35 рублей, а от отдаленных территорий Калининского района - 50 рублей. Интервал движения - 30-40 минут.

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