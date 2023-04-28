В Башкирии начался ремонт подъездов в многоквартирных домах

В Башкортостане начался ремонт в 106 подъездах 48 многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе регоператора.
Всего в 2023 году запланирован ремонт в 752 подъездах в 274 многоквартирных домах.
Ремонт подъездов включает в себя несколько видов работ. Среди них - ремонт входной группы, укладка керамической плитки на первом этаже, установка новой тамбурной двери, пластиковых окон, почтовых ящиков, энергосберегающих светильников, а также штукатурно-малярные работы. Вид отделки стен и цвет покраски полностью зависят от жителей, они сами выбирают, как будет выглядеть их подъезд.