В Башкирии начался ремонт подъездов в многоквартирных домах

Ремонт подъездов включает в себя несколько видов работ. Среди них - ремонт входной группы, укладка керамической плитки на первом этаже, установка новой тамбурной двери, пластиковых окон, почтовых ящиков, энергосберегающих светильников, а также штукатурно-малярные работы. Вид отделки стен и цвет покраски полностью зависят от жителей, они сами выбирают, как будет выглядеть их подъезд.