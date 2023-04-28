За лесными пожарами в Башкирии следят камеры с искусственным интеллектом

«Пожарный сезон» в лесах Башкирии в этом году открылся уже 3 апреля – на 20 дней раньше, чем в прошлом году. В настоящий момент было уже 13 возгораний, все благополучно потушили. Как мы рассказывали ранее, с 30 апреля по 15 мая в Башкирии запретили заходить и заезжать в леса. Это связано с аномально жаркой засушливой погодой и высокой вероятностью возгорания. Запрет касается в первую очередь туристов и охотников. Поэтому сходить погулять в лес на выходные не получится – то, как исполняется запрет, ежедневно будут проверять патрули, в том числе с сотрудниками полиции. Штрафы за нарушение противопожарного режима с прошлого года выросли до 40-50 тысяч для граждан, а для юридических лиц – до двух миллионов рублей.