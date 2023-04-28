За лесными пожарами в Башкирии следят камеры с искусственным интеллектом

В Башкирии камеры с искусственным интеллектом следят за ситуацией с лесными пожарами. По словам министра лесного хозяйства республики Марата Шарафутдинова, всего к системе подключено 12 таких камер.
Глава ведомства объяснил, что камеры автоматически определяют, где произошел пожар и отправляют сигнал команде, которая отправится его тушить. Однако возгорания отслеживают не только с помощью камер, но и дронами и традиционным авиапатрулированием.
«Пожарный сезон» в лесах Башкирии в этом году открылся уже 3 апреля – на 20 дней раньше, чем в прошлом году. В настоящий момент было уже 13 возгораний, все благополучно потушили. Как мы рассказывали ранее, с 30 апреля по 15 мая в Башкирии запретили заходить и заезжать в леса. Это связано с аномально жаркой засушливой погодой и высокой вероятностью возгорания. Запрет касается в первую очередь туристов и охотников. Поэтому сходить погулять в лес на выходные не получится – то, как исполняется запрет, ежедневно будут проверять патрули, в том числе с сотрудниками полиции. Штрафы за нарушение противопожарного режима с прошлого года выросли до 40-50 тысяч для граждан, а для юридических лиц – до двух миллионов рублей.
«Весной практически 100% пожаров происходят по вине человека. Летом примерно треть случаев — это природные факторы, например, молнии. На днях горела трава на трассе М5, предварительно, из-за того, что кто-то выбросил в окно горящую сигарету», - говорит Марат Шарафутдинов.
По его словам, все противопожарные службы перешли в режим повышенной готовности. Есть план тушения на этот год, согласно нему, готовы привлечь на тушение более 12 тысяч человек в случае ЧС и 3500 единиц техники. Дополнительная техника поступит в республику в начале мая.
Если вы обнаружили лесной пожар, немедленно сообщите в круглосуточную диспетчерскую службу +7(347)218-14-14 или по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00