В Уфе прошла спартакиада для спортсменов старше 55 лет

В Уфе прошло сразу два мероприятия для спортсменов старше 55 лет. Как мужчины, так и женщины приняли участие в спартакиаде пенсионеров, а также сдали нормативы ГТО.

Спортсмены, которые успешно выполнили все тесты, получили  знаки отличия, а также стали обладателями сертификатов номиналом 10 000 рублей на физкультурно-оздоровительные услуги. Участники спартакиады пенсионеров показали себя в семи дисциплинах. Это плавание, пулевая стрельба, шахматы и ряд других видов спорта. По итогам соревнований первое место завоевала команда Октябрьского района. На втором – Калининский, тройку призеров замкнула команда из Кировского района. На этом мероприятии была сформирована сборная. В середине сентября победители отправятся защищать честь на всероссийский этап в Санкт-Петербург.

Целью данных мероприятий является в большей мере привлечение пенсионеров к физической культуре и спорту. Чтобы украсить их досуг, чтобы также они просто не сидели дома, а принимали участие в активных видах спорта.

Диана Бурнашева, специалист МАУ «Центр развития спорта» г.Уфы

Мне очень приятно вот общаться. Спорт – это общение, прежде всего. Это жизнь, молодость и так далее. Мне очень интересно и вот я отдыхаю, можно так сказать.

Марс Мухамедьяров, участник спартакиады пенсионеров
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