В Уфе прошла спартакиада для спортсменов старше 55 лет

В Уфе прошло сразу два мероприятия для спортсменов старше 55 лет. Как мужчины, так и женщины приняли участие в спартакиаде пенсионеров, а также сдали нормативы ГТО.

Спортсмены, которые успешно выполнили все тесты, получили знаки отличия, а также стали обладателями сертификатов номиналом 10 000 рублей на физкультурно-оздоровительные услуги. Участники спартакиады пенсионеров показали себя в семи дисциплинах. Это плавание, пулевая стрельба, шахматы и ряд других видов спорта. По итогам соревнований первое место завоевала команда Октябрьского района. На втором – Калининский, тройку призеров замкнула команда из Кировского района. На этом мероприятии была сформирована сборная. В середине сентября победители отправятся защищать честь на всероссийский этап в Санкт-Петербург.