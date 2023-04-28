В Уфе врачи спасли жизнь молодой мамы и новорожденного

Беременная женщина приехала из Нового Уренгоя в с. Красноусольский в гости к родным. Внезапно ей стало плохо – девушка потеряла сознание, у нее сводило мышцы. В местной больнице молодую маму экстренно прооперировали. Врачам удалось спасти и малыша. Ребенка выхаживали в течение месяца. Сегодня маму с сыном выписали из больницы.

Маленький Ислам научился улыбаться и уже меньше чем за месяц набрал почти килограмм. За его жизнь врачам пришлось побороться. Элина Сулейманова приехала в Красноусольский к родителям из Нового Уренгоя. Но внезапно девушке стало плохо. Сотрудники скорой госпитализировали беременную пациентку. Врачи поставили диагноз «эклампсия». Это мучительные приступы судорог, а давление поднимается настолько, что умереть могут и мама, и малыш.

На 30-й неделе беременности Элине Сулеймановой сделали экстренную операцию кесарево сечение. На свет появился маленький Ислам весом в один килограмм и 320 граммов. После стабилизации состояния врачи решили перевезти пациентов в Уфу, в Республиканский клинический перинатальный центр.

Ребенок с диагнозом "внутриутробная пневмония" девять дней находился в отделении реанимации перинатального центра под присмотром. И как только его состояние стабилизировалось, малыша перевели в отделение патологии новорождённых для дальнейшего лечения и выхаживания.