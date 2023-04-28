В Уфе торжественно открыли сезон фонтанов

В Уфе проснулся «Мальчик с кураем». Ещё один фонтан заработал в Орджоникидзевском районе Уфы. А торжественное открытие фонтана «Танцующие журавли» в парке «Дубки» сопровождалось выступлением артистов городского дворца культуры.

Дали воду и «Часам» на площади имени Ленина. К слову, в этом году планируются и реконструкция одного из фонтанов на проспекте Октября. Согласно проекту реконструкции, в течение года будет выполнен ремонт всего сквера от проспекта до улицы Комсомольской, планируется заменить дорожное покрытие, обновить дно фонтана и обустроить детские площадки.