Стало известно, когда состоится фестиваль «День 1000 велосипедистов» в Уфе

Так, 27 мая развлекательные площадки для любителей велоспорта и активного отдыха развернутся около амфитеатра у конгресс-холла «Торатау». 28 мая - перед горсоветом. В этот день в 8.30 стартует гонка велосипедистов на время среди профессионалов и любителей. В 10.30 начнётся массовый велопробег для всех. Колонна проедет по маршруту по проспекту Октября – улице Цюрупы – улице З.Валиди – Конгресс-холл.