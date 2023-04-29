Стало известно, когда состоится фестиваль «День 1000 велосипедистов» в Уфе

Названы даты проведения фестиваля «День 1000 велосипедистов» в Уфе. Как рассказали в городской мэрии, мероприятие назначено на 27 и 28 мая.
Как уточнили в администрации, в этом году программа будет значительно расширена.
Так, 27 мая развлекательные площадки для любителей велоспорта и активного отдыха развернутся около амфитеатра у конгресс-холла «Торатау». 28 мая - перед горсоветом. В этот день в 8.30 стартует гонка велосипедистов на время среди профессионалов и любителей. В 10.30 начнётся массовый велопробег для всех. Колонна проедет по маршруту по проспекту Октября – улице Цюрупы – улице З.Валиди – Конгресс-холл.
Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля «День 1000 велосипедистов». Чтобы избежать очереди, организаторы рекомендуют получить стартовый номер заранее, это можно сделать 1 мая в МЦ «Артерия». Регистрация для профессиональных велосипедистов на сайте федерации велоспорта Башкирии.
Напоминаем, во время проведения «Дня 1000 велосипедистов» в ряде участков улиц будет ограничено движение транспорта. Дополнительная информация появится на официальном сайте администрации Уфы.