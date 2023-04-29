Подросткам Башкирии запретили покупать вейпы

Также данный закон касается ужесточения правил оборота вейпов. С 1 июня 2023 года устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет купить только в магазинах и павильонах. При этом будет запрещена торговля таких устройств на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов. Не допускается выкладка и демонстрация вейпов в торговом объекте. Однако исключением станут случаи, когда покупатель просит показать данный товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. Кроме этого, в целях сокращения спроса на вейпы вводится запрет на применение скидок с цены подобных устройств любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов.