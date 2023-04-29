В парке «Кашкадан» в Уфе запустили мультимедийный фонтан

На зиму фонтан разбирали, а после того, как лед с озера сошёл, установили обратно. Он способен не только выстреливать водой на десятки метров вверх, но и выпускать пламя. Но даже это не всё, на что способен фонтан. На фоне воды с помощью проектора можно транслировать видео.