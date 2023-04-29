В парке «Кашкадан» в Уфе запустили мультимедийный фонтан

Уфимцы дождались запуска самого необычного фонтана города. В парке «Кашкадан» заработал мультимидийный водный объект.
С сегодняшнего дня парк «Кашкадан» заметно оживится. Тысячи людей притянет сюда ежевечернее шоу мультимедийного фонтана. Водные объекты в столице начали работу еще пару дней назад, но запуск самого главного пришлось ждать подольше.
На зиму фонтан разбирали, а после того, как лед с озера сошёл, установили обратно. Он способен не только выстреливать водой на десятки метров вверх, но и выпускать пламя. Но даже это не всё, на что способен фонтан. На фоне воды с помощью проектора можно транслировать видео.
Светомузыкальное шоу можно увидеть по будням с 22:30 до 23 часов. В выходные дни в это же время, но будет добавляться ещё и огненное сопровождение.