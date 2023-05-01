4 и 7 мая в Уфе будут проходить репетиции парада

Уточняется, что 4 и 7 мая репетиции будут проходить с 19:00 до 21:00. 4 мая в ней примут участие военнослужащие Уфимского территориального гарнизона. ветеранов боевых действий и военной службы, кадетов учебных заведений. 7 мая примет участие воздушная и наземная техника. Всего привлекут 1,5 тысячи человек личного состава.