Какие нововведения ждут россиян в мае

Доставлять пенсии с 1 мая будет только Почта России. Изменение касается тех, кто получает выплаты наличными. Предполагается, что нововведение обеспечит гарантированность и бесперебойность. А вот полномочия по размещению страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва Социального фонда в мае передаются казначейству страны. Закон опубликован на сайте Госдумы России.

В списке несколько пунктов изменений в разных сферах. Например, появляются официально два понятия – «оповещение населения» и «системы оповещения населения». За правительством страны закрепляется порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности. Какие ещё нововведения ждут россиян – кратко в нашем сюжете.

Ипотека дороже

С 1 мая нет больше дешёвой ипотеки. Центробанк России вводит ограничения на кредиты от застройщика с низкими ставками – от 0,1%. По словам специалистов, это приведёт к снижению спроса и впоследствии позволит ограничить рост стоимости жилья в новостройках.

Идентификация осуждённых

В течение месяца в стране произойдёт ряд изменений. Так, с 4 мая у всех осуждённых начнут брать образцы ДНК. Это касается тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. Изменения должны помочь в расследовании. Если граждане получают право на реабилитацию, они могут потребовать уничтожить геномную информацию.

Никотин не для детей

С 9 мая в стране детям официально нельзя парить. Накажут рублём – увеличены штрафы. За привлечение к курению никотиносодержащей продукции – вейпов или кальянов – лица, не достигшего 18-летия, может грозить наказание до 5 тыс. рублей. А тех, кто продаст детям такую продукцию, ожидает штраф до 600 тысяч рублей.

Безвестно отсутствующие

Уже во второй половине мая для семей участников СВО упростят получение мер поддержки. Так, если в течение 6 месяцев не будет сведений о месте нахождения бойца, то суд может признать его безвестно отсутствующим. А справки о смерти военнослужащих разрешат выдавать не только медорганизациям, но и уполномоченным лицам.

Помощь детям

С 15 мая для помощи тяжелобольным детям заработает специальный информационный ресурс. Там должны быть данные об остатках лекарственных препаратов, медизделий, технических средств реабилитации и об их перераспределении между организациями-получателями. Также можно будет узнать о сроках поставок для детей с орфанными заболеваниями. 

Без денег на тот свет

С 18 мая Федеральная налоговая служба должна будет информировать банки о снятии с налогового учета гражданина в связи с его смертью. После этого прекращаются все операции по счетам. Это предотвратит незаконное пользование платёжными картами умершего.

Правда товарного знака

И в последние дни мая будут установлены новые правила для регистрации товарного знака. Географические названия должны соответствовать месту производства товаров. Таким образом потребители получат достоверную информацию.

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