Последний ветеран Дуванского района поделился воспоминаниями о войне

Подвиги совершал для победы, а не ради наград. В селе Месягутово 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Долгодворов готовится к встрече Дня Победы. В начале войны он мальчишкой трудился в тылу, но когда ему исполнилось 17 лет, добился того, чтобы отправиться на фронт. На данный момент Александр Долгодворов – последний оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной в Дуванском районе.

В те времена вся промышленность страны стояла на военных рельсах. После Белорецкого ремесленного училища Александр Долгодворов, будучи подростком, со сверстниками строил купол над доменной печью завода. Но мечтал о том, чтобы отправиться на фронт. Шесть раз ходил в военкомат, но получал отказ. В седьмой раз он пришел с похоронкой в руках – его отец погиб в бою. Юношу, которому не было 18, зачислили в ВДВ. Изначально группу планировали к броску на Берлин. Но в итоге Александр Долгодворов воевал в составе стрелкового полка. Сейчас 97-летний ветеран с трудом рассказывает о событиях тех лет. Но есть его интервью, которое он дал четыре года назад своей внучке.

Технику берегли изо всех сил. О боях Александр Григорьевич детям рассказывал мало. Но один эпизод, за который он получил орден Красной Звезды, его дочь запомнила: когда отец в одиночку пробрался к вражескому доту.

После войны Александр Долгодворов проходил еще и срочную службу. И домой в село Дуван вернулся в 1950-м. Здесь же женился. Дочка рассказывает, что долгое время отцу по ночам снились бои.