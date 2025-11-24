В Москве Глава Башкирии поделился инклюзивными практиками

В Москве Радий Хабиров поделился инклюзивными практиками Башкортостана. О лучших проектах глава республики рассказал на полях форума «Открыто для всех», организованного Агентством стратегических инициатив.

На этой площадке губернаторы российских регионов обмениваются опытом создания доступной среды. Радий Хабиров рассказал об успешном проведении форума «Ломая барьеры», на которых ежегодно поднимаются актуальные проблемы и вырабатываются пути их решений. Так, в Башкортостане налажено собственное производство средств реабилитации, производителям оказывается финансовая поддержка. Многое делается для людей с инвалидностью и для особенных детишек. И главные помощники и соратники властей в этом деле – профильные ассоциации и родители.

Мы для девочек-инвалидов в каждом муниципалитете делаем 8 марта республиканское мероприятие «Бал маленьких принцесс». И я подумал, а что сделать для мальчиков? Если 23 февраля, то к армии они, вроде бы, не имеют отношения. И всегда надо задавать вопрос тем, кто этим занимается, – в данном случае мамочкам. Я вышел с предложением показать парк «Патриот». И мы сделали форум маленьких героев. У них больше интереса ко всему военному. И они были счастливы. Я понимаю, что в армии они служить не будут, но это не отменяет того права, которое они имеют по рождению, – быть мужчиной.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
