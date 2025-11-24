В Москве Глава Башкирии поделился инклюзивными практиками

Мы для девочек-инвалидов в каждом муниципалитете делаем 8 марта республиканское мероприятие «Бал маленьких принцесс». И я подумал, а что сделать для мальчиков? Если 23 февраля, то к армии они, вроде бы, не имеют отношения. И всегда надо задавать вопрос тем, кто этим занимается, – в данном случае мамочкам. Я вышел с предложением показать парк «Патриот». И мы сделали форум маленьких героев. У них больше интереса ко всему военному. И они были счастливы. Я понимаю, что в армии они служить не будут, но это не отменяет того права, которое они имеют по рождению, – быть мужчиной.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан