В Москве Глава Башкирии поделился инклюзивными практиками

В Москве Радий Хабиров поделился инклюзивными практиками Башкортостана. О лучших проектах глава республики рассказал на полях форума «Открыто для всех», организованного Агентством стратегических инициатив.
На этой площадке губернаторы российских регионов обмениваются опытом создания доступной среды. Радий Хабиров рассказал об успешном проведении форума «Ломая барьеры», на которых ежегодно поднимаются актуальные проблемы и вырабатываются пути их решений. Так, в Башкортостане налажено собственное производство средств реабилитации, производителям оказывается финансовая поддержка. Многое делается для людей с инвалидностью и для особенных детишек. И главные помощники и соратники властей в этом деле – профильные ассоциации и родители.