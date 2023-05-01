Жители Башкирии продолжают выбирать новые объекты благоустройства

Уже более 131 тысячи человек приняли участие во всероссийском голосовании по отбору общественных территорий. Самые активные среди муниципалитетов – население Калтасинского, Салаватского, Дюртюлинского, Стерлибашевского и Илишевского районов.

В этом году власти представили 185 объектов-кандидатов на трансформацию. Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, – 14 лет. Каждый участник может выбрать одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных площадок.

Например, в Уфе в конкурсе участвует парк Лесоводов. В нем намерены преобразить пять функциональных зон, и жители сами могут выбрать, в каком облике хотели бы видеть каждую из них. Проекты парка Лесоводов предусматривают обновление дорожек, скамеек, создание безопасной среды с использованием камер видеонаблюдения, установку новых мест отдыха, качелей, спортивных объектов и не только. Все в зависимости от назначения конкретной площадки.