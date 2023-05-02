В Уфе парень и девушка выгуливали на поводке раненого львенка

Вчера, первого мая, жители Уфы наблюдали странную картину - парень и девушка выгуливали на поводке львенка.
Все происходило на улице Казанской. Парень и девушка в спецформе выгуливали маленького львенка с раной на лбу, приманивая его миской с едой. Кадры прогулки опубликовал телеканал "Россия24 - Башкортостан".
Позже выяснилось, что это были сотрудники ветеринарной клиники, расположенной неподалеку. А вот откуда попал к ним львенок, при каких условиях он получил рану, а также его дальнейшая судьба – к сожалению, пока на эти вопросы нет ответов.
Фото: "Россия24 - Башкортостан".