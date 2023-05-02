Два жителя Башкирии выиграли в лотерею, купив счастливые билеты на почте

«Если билет привязан к номеру телефона, то победитель получает СМС-оповещение о выигрыше. При этом наши сотрудники обзванивают миллионеров и уточняют, как получить выигрыш. Если же билет не привязан к номеру, то остается только ждать, что счастливчики самостоятельно свяжутся с нами».

пресс-служба УФПС Башкирии