Два жителя Башкирии выиграли в лотерею, купив счастливые билеты на почте

В Башкирии разыскивают двух счастливчиков, выигравших в лотерею. Жители республики купили билеты на почте, но до сих пор за денежным призом не обратились.
Известно, что выигрыш счастливчиков составил более 1 млн рублей. Билеты были куплены еще в декабре прошлого года, рассказали в пресс-службе УФПС региона.
Обратиться за выигрышем можно в течение семи месяцев с момента объявления итогов розыгрыша. Так, победители новогоднего розыгрыша должны предъявить счастливый билет не позднее 31 июля 2023 года.