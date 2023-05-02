Два жителя Башкирии выиграли в лотерею, купив счастливые билеты на почте

В Башкирии разыскивают двух счастливчиков, выигравших в лотерею. Жители республики купили билеты на почте, но до сих пор за денежным призом не обратились.

Фото №1 - Два жителя Башкирии выиграли в лотерею, купив счастливые билеты на почте

Известно, что выигрыш счастливчиков составил более 1 млн рублей. Билеты были куплены еще в декабре прошлого года, рассказали в пресс-службе УФПС региона.

«Если билет привязан к номеру телефона, то победитель получает СМС-оповещение о выигрыше. При этом наши сотрудники обзванивают миллионеров и уточняют, как получить выигрыш. Если же билет не привязан к номеру, то остается только ждать, что счастливчики самостоятельно свяжутся с нами».

 пресс-служба УФПС Башкирии

Обратиться за выигрышем можно в течение семи месяцев с момента объявления итогов розыгрыша. Так, победители новогоднего розыгрыша должны предъявить счастливый билет не позднее 31 июля 2023 года.

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