В Башкирии на горе Торатау открыли лестницу

В Башкирии на шихане Торатау открыли лестницу. Об этом сообщил глава региона в социальных сетях.
Лестница к вершине горы позволит уберечь уникальную флору и фауну. Также она сделает шихан доступнее для туристов. Длина экотропы 412,5 метра, это 697 ступенек. Для строительства лестницы потребовалось 75 тонн металла.
Радий Хабиров сообщил о планах по дальнейшему развитию территории геопарка «Торатау». По словам главы региона, необходимо также сделать все, чтобы не нанести вред природе и сохранить богатый растительный и животный мир.