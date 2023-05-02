Уфимские спасатели патрулируют водоемы

Вода объективно просто не успевает прогреваться до комфортных и безопасных температур, а во-вторых, у нас только закончилось половодье, соответственно, береговые линии у нас усыпаны принесенных мусором, это брёвна, коряги различные. Соответственно, мало того, что вода ледяная, и они могут как минимум заполучить судорогу, во-вторых, они могут удариться об мусор вот этот, который принесен.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты Г. Уфы