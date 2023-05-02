Уфимские спасатели патрулируют водоемы

В минувшие выходные в Башкирии на воде погибло шесть человек, еще один ребенок травмирован. В Белорецке с обрыва сорвался подросток, а в Архангельском районе утонула семилетняя девочка, еще одна малышка пока в реанимации. Дети играли в воде без присмотра взрослых.

Спасатели напоминают: купальный сезон еще не открыт, пляжи не оборудованы, водолазы не очистили акваторию. Поэтому сотрудники Управления гражданской защиты во время рейда рассказывают о последствиях раннего купания. Официальное открытие сезона запланировано на 1 июня. На территории города в этом году откроют десять санкционированных пляжей.

Вода объективно просто не успевает прогреваться до комфортных и безопасных температур, а во-вторых, у нас только закончилось половодье, соответственно, береговые линии у нас усыпаны принесенных мусором, это брёвна, коряги различные. Соответственно, мало того, что вода ледяная, и они могут как минимум заполучить судорогу, во-вторых, они могут удариться об мусор вот этот, который принесен.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты Г. Уфы
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