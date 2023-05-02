Уфимские спасатели патрулируют водоемы

В минувшие выходные в Башкирии на воде погибло шесть человек, еще один ребенок травмирован. В Белорецке с обрыва сорвался подросток, а в Архангельском районе утонула семилетняя девочка, еще одна малышка пока в реанимации. Дети играли в воде без присмотра взрослых.
Спасатели напоминают: купальный сезон еще не открыт, пляжи не оборудованы, водолазы не очистили акваторию. Поэтому сотрудники Управления гражданской защиты во время рейда рассказывают о последствиях раннего купания. Официальное открытие сезона запланировано на 1 июня. На территории города в этом году откроют десять санкционированных пляжей.