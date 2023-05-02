Как жители Башкирии объединяются для помощи участникам СВО

В деле СВО помощь идет по всем фронтам. Пока одни выполняют боевые задачи, люди в тылу совершают, можно сказать, трудовые подвиги. Многие предприниматели, да и простые жители республики помогают военнослужащим и их семьям. В одном из уфимских салонов красоты запустили акцию по бесплатной стрижке и маникюру для родственников мобилизованных. Кроме того, люди по всему Башкортостану вносят посильный вклад в производство необходимых мелочей для нужд самих бойцов.

В салон красоты Алевтина Скобенко пришла с двумя детьми. Дочери и сыну необходимы услуги парикмахеров, а вот сама женщина решила воспользоваться предложением работников маникюрного кабинета. Все процедуры им, как семье военнослужащего, – абсолютно бесплатно.

Целыми сутками сидишь дома, думаешь, как там муж. Связь, конечно, есть, но мысли тем не менее уходят туда, стресс большой, естественно, для семей военнослужащих, для женщин особенно, нужно чем-то отвлекаться. Алевтина Скобенко, супруга мобилизованного

Для Кирилла, которому нет и двух лет, это, к слову, первый поход в парикмахерскую. Все это время малыша стриг отец, который в зону спецоперации попал после мобилизации. Семья Скобенко стала первыми участниками благотворительно акции, которую в этом салоне красоты будут проводить каждый понедельник в течение мая. Записаться можно по телефону, главное – предъявить документ, подтверждающий статус члена семьи участника СВО.

В непростое время для нашей страны мы решили помочь тем, что в наших руках. Так как я и мой супруг – руководители салона, мы решили сделать эту акцию для жен, матерей, детей. Через час, как она анонсировалась на сайте администрации Октябрьского района, у нас уже поступали звонки, люди спрашивали и сразу записывались. Тели Аджамян, руководитель салона красоты «Ла Велла»

У нас есть другие предприниматели, которые предоставляют единоразовые сертификаты на психологическую помощь, юридическую помощь, если нужна, кому-то помогают частные клиники. Алик Рамазанов, начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы

Инициативу в свои руки берут не только предприниматели, но и обычные люди. Жители села Амзя под Нефтекамском каждый вечер собираются в местном доме культуры и плетут маскировочные сети для нужд военнослужащих.

По собственному желанию пришли, инициативу проявили, чтобы помочь нашим воинам. Наши дети, можно сказать, там воюют. Зайтуна Идрисова, жительница с. Амзя

Основная рабочая сила – пенсионеры. В день трудятся по два-три часа. Процесс организован слаженно. Одни раскраивают материал, другие – вплетают лоскуты в сетку.

Основа для сетей – сетка. Первое время пробежались по школам, организациям, рыболовецким артелям, собрали старые сети, но из них какое-то количество оказалось непригодным. Потом стали основу заказывать. Альберт Вафиев, казак Амзинского хутора

А вот пенсионер из Сибая Фархетдин Муратов плетет сети вручную. Мужчина приобрел необходимые материалы и приспособления. Таким образом они вместе с супругой решили внести свою лепту в дело помощи участникам СВО. Тем более, что на передовой находятся внуки и племянники. К начинанию стариков быстро подключились соседи.

Мы делали все в подвальном помещении, там условий нет, но все равно сделали. Дина Муратова

В четыре часа утра просыпаюсь. Бабушка в спальне, я здесь лежу, просыпаюсь, не спится, встаю и вяжу. Целый день вяжу. Фархетдин Муратов