Как жители Башкирии объединяются для помощи участникам СВО

В деле СВО помощь идет по всем фронтам. Пока одни выполняют боевые задачи, люди в тылу совершают, можно сказать, трудовые подвиги. Многие предприниматели, да и простые жители республики помогают военнослужащим и их семьям. В одном из уфимских салонов красоты запустили акцию по бесплатной стрижке и маникюру для родственников мобилизованных. Кроме того, люди по всему Башкортостану вносят посильный вклад в производство необходимых мелочей для нужд самих бойцов.
В салон красоты Алевтина Скобенко пришла с двумя детьми. Дочери и сыну необходимы услуги парикмахеров, а вот сама женщина решила воспользоваться предложением работников маникюрного кабинета. Все процедуры им, как семье военнослужащего, – абсолютно бесплатно.
Для Кирилла, которому нет и двух лет, это, к слову, первый поход в парикмахерскую. Все это время малыша стриг отец, который в зону спецоперации попал после мобилизации. Семья Скобенко стала первыми участниками благотворительно акции, которую в этом салоне красоты будут проводить каждый понедельник в течение мая. Записаться можно по телефону, главное – предъявить документ, подтверждающий статус члена семьи участника СВО.
Инициативу в свои руки берут не только предприниматели, но и обычные люди. Жители села Амзя под Нефтекамском каждый вечер собираются в местном доме культуры и плетут маскировочные сети для нужд военнослужащих.
Основная рабочая сила – пенсионеры. В день трудятся по два-три часа. Процесс организован слаженно. Одни раскраивают материал, другие – вплетают лоскуты в сетку.
А вот пенсионер из Сибая Фархетдин Муратов плетет сети вручную. Мужчина приобрел необходимые материалы и приспособления. Таким образом они вместе с супругой решили внести свою лепту в дело помощи участникам СВО. Тем более, что на передовой находятся внуки и племянники. К начинанию стариков быстро подключились соседи.
Желание многих людей, будучи в тылу, помогать людям на передовой своим трудом, за последний год приобрело по-настоящему массовый характер. Маскировочные сети, окопные свечи, сублимированные супы и целый набор различных услуг – то, что делают жители республики. И любое такое начинание – вклад в достижение общей победы.