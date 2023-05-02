В Башкирии прошел турнир по стрельбе из лука «Меркет уксылары»

В Аургазинском районе прошел турнир по стрельбе из традиционного лука «Меркет уксылары». Его участниками стали юные лучники из девяти районов республики. Все они – новички в этом виде спорта, для многих это первое серьезное соревнование.

Участники прошли инструктаж по технике безопасности, вышли на разминку. Состязаться в меткости приехали и взрослые, и дети. По сути, целые семьи занимаются стрельбой.

Всего участие приняли более 80 лучников от 5 до 70 лет. Многие облачались в народные костюмы.