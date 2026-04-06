В Уфе прошёл отборочный турнир чемпионата по фехтованию

Чемпионат республики по фехтованию собрал в Уфе не только талантливую молодёжь, но и титулованных спортсменов. Кто-то на дорожках буквально рыдал от горечи поражения, кто-то же радовался первому крупному успеху. Накал страстей понятен: турнир отборочный, лучшие поедут на чемпионат страны.

Неподдельные эмоции: в решающем поединке уфимка Дарья Горнакова уступила принципиальной сопернице Аделине Давлетхановой. Разница – всего один укол. Слова утешения не помогут: спортсменам нужно, что называется, отгоревать своё поражение. Главное, что на дружбу вне дорожки это не влияет.

Чемпионат республики собрал талантливую молодёжь со всего Башкортостана. На дорожке и те, кто только что вернулся с международных соревнований в Санкт-Петербурге. К примеру, Мария Бабаева в составе команды «Россия-6» завоевала серебро, а на домашнем турнире взяла бронзу.

Среди участников и другие молодые звёзды, такие как Давлат Хаертдинов, Валерий Корнилов, Таисия Ларькина, Арина Захарова. Возможность выезжать и на международные турниры под флагом России придаёт дополнительных сил и мотивации.

Чемпионат республики – отборочный. Лучшие спортсмены обеспечат себе поездку на первенство страны в конце апреля. Украшением турнира стало выступление заслуженного мастера спорта Анастасии Ивановой. По словам спортсменки, фехтовать с талантливой молодёжью – всегда интересно.

В Центре фехтования жизнь кипит ежедневно, соревнования идут одно за другим. Совсем скоро здесь пройдёт уникальный турнир – всероссийские старты «Урал-Батыр», где поединки переплетутся с историей великого эпоса.