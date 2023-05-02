В Уфу впервые прибыл четырехпалубный лайнер «Мустай Карим»

В Уфу прибыл «Мустай Карим». К берегу столицы республики причалил четырёхпалубный лайнер, который носит имя великого башкирского поэта. Это отель на плаву класса «река-море» с современным оснащением. Он был спущен на воду в 2019 году. На родину башкирского поэта лайнер прибыл впервые. Остановка в Уфе продлится два дня.

С корабля на башкирский бал – так встречали гостей в республике. Под национальную музыку. Лайнер, названный именем народного поэта Башкортостана, писателя и драматурга, причалил к берегу Уфы впервые. Корабль был спроектирован в Нижнем Новгороде и спущен на воду в 2019-м – в год 100-летия со дня рождения поэта. Прибытие в столицу республики знаковое и для руководителя круизной компании.

Четырёхпалубный лайнер приравнивают к пятизвёздочному отелю. На нём могут разместиться более 300 человек. Внутри – люксовые номера, развлечения для детей, игровые приставки, музыкальный салон, массажные кабинеты и спа-зоны, читальные, конференц- и фитнес-залы, есть даже солярий и парикмахерская. На время пребывания в Уфе в меню круизного лайнера появятся национальные блюда. Вечером приготовят бишбармак.