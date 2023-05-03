Стало известно, в какие регионы едут работать жители Башкирии

В прошлом году работали на территории других субъектов РФ 165,8 тысяч человек из числа граждан трудового возраста, проживающих в Башкирии. Об этом рассказали в Башстате.
104,3 тысячи жителей Башкирии выезжали на работу в Тюменскую область (62,9%). В Челябинской области работали 13,8 тысяч жителей Башкирии (8,3%). На третьем месте по популярности расположился Красноярский край – 5,7 тысяч человек (3,4%).
Далее идут – 5,2 тыс. человек или 3,1% и 10,9%, Свердловская область – 4,8 тыс. человек или 2,9% и Москва – 3,4 тыс. человек или 2,1% выехавших на работу из Башкирии.