В Башкирии ликвидировали 600 ям за 4 дня

С начала года в Башкирии было оцифровано и занесено в СКПДИ свыше 35 тысяч ям. На данный момент более 28,5 тысячи ям уже устранены., из которых 600 - за последние 4 дня.

Фото №1 - В Башкирии ликвидировали 600 ям за 4 дня

Работы по ямочному ремонту дорожного полотна ведутся круглосуточно. Вести данную работу помогает Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Перейти на летний режим работы с использованием технологии горячего асфальта в республике подрядчики смогли с начала апреля, запустив асфальтобетонные заводы во всех концах региона.

Фото: Минтранс РБ.

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